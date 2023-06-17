أرسنال يواصل مفاوضاته مع تشيلسي لضم هافيرتز.. وبايرن ميونخ يترقب

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الألماني كاي هافيرتز، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل كاي هافيرتز عن صفوف تشيلسي في الصيف، في ظل اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بالحصول على خدماته.

تشيلسي يرفض عرض أرسنال بشأن ضم كاي هافيرتز

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي أرسنال قدّم عرضًا للحصول على خدمات كاي هافيرتز في الصيف، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن إدارة تشيلسي رفض عرض أرسنال؛ نظرًا لأنها تريد الحصول على ما لا يقل عن 75 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف "رومانو"، أن المفاوضات بين الناديين مستمرة حتى الآن، رغم رفض العرض الأول، وذلك لحين التوصل لاتفاق بشأن إتمام الصفقة في الصيف.

وأشارت مجلة "كيكر" الألمانية، إلى أن نادي بايرن ميونخ، تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، يرغب في التعاقد مع كاي هافيرتز في الصيف، ولكن كصفقة بديلة في حال فشلت الصفقات الأساسية المتواجدة على طاولة العملاق البافاري.

وأكد الصحفي "رومانو" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن إدارة بايرن ميونخ لم تقدم عرضًا رسميًا حتى الآن بشأن ضم هافيرتز.