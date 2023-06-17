جامعة الأزهر: كلمة الإمام الأكبر بمجلس الأمن كشفت الأسباب الحقيقية وراء أزمات العالم

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن كلمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة كلمة تاريخية تدعو إلى الأخوة الإنسانية وهي الرحم التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان في كل مكان، كما أنها الخيار الأمثل في حل المشاكل والأزمات التي تحيط بالبشرية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن كلمة شيخ الأزهر قررت المبدأ الأسمى والسُنة الإلهية في احترام حرية الاختلاف بين الناس، وعدم الحجر على الآخرين لمجرد الاختلاف في الدين أو العرق أو اللون أو الجنس، كما أنها طالبت القادة السياسيِّين وصُنَّاع القرار في المجتمع الدولي بواجباتهم نحو أزمات العالم لتحقيق السلام، واتخاذ مواقف حقيقية وليس مجرد توصيات غير ملزمة، الحبر على الورق أهم منها.

ولفت رئيس جامعة الأزهر إلى أن كلمة فضيلة الإمام بينت الأسباب الحقيقية وراء أزمات العالم المعاصر، وكشفت عنها الستار وجعلتها واضحة وضوح الشمس، وهي بسبب محاولة طمس الدين وإبعاده عن حل المشاكل والأزمات، وهي محاولة صريحة لإخماد الضمائر وصوت الحكمة وإعلاء صوت الحرب وترك قيم مهمة كقيمة العدل ودوره في استقرار العالم.