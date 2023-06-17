السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزها "Fast X".. أفلام أجنبية حققت نجاحًا فى دور العرض بمصر

Fast X
Fast X

حققت مجموعة من الأفلام الأجنبية في مصر نجاحًا كبيرًا، خلال الأيام الماضية، من خلال تحقيق إيرادات مرتفعة للغاية قبل أيام قليلة من بدء موسم أفلام عيد الأضحى.

إيرادات الأفلام الأجنبية 

استطاع فيلم Fast X تحقيق إيرادات مميزة في دور العرض المصرية، منذ وصلت حتى صباح اليوم إلى 24 مليون جنيه وهو رقم قياسي في الأفلام الأجنبية التي تعرض في مصر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع عدد كبير من الأفلام العربية والأجنبية المعروضة، والفيلم الجديد تدور قصته حين ينطلق "دانتي"، ابن زعيم الجريمة "هيرنان رييس" الذي قتل قبل عشر سنوات، للانتقام من البطل دوم توريتو وعائلته وشركائه بعد التسبب في مقتل والده وسرقة أمواله، الفيلم من إخراج لويس لوتيرييه، وبطولة: فين ديزل، تشارليز ثيرون، وجايسون موموا، وميشيل رودريجيز، وريتا مورينو، وبري لارسون.

كما نجح فيلم Transformers: Rise Of The Beasts في تحقيق إيرادات جيدة للغاية خلال أسبوع عرضه الأول في مصر حيث جمع 2 مليون جنيه في أيام معدودة، والفيلم الجديد تدور قصته في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض من الإبادة، حين يكتشف المتحولون أن مفتاح عودتهم إلى عالمهم يستحوذ عليه فصيل جديد من المتحولين الوحوش، مغامرة ملحمية في التسعينيات تأخذ الجماهير في تجربة سينمائية مذهلة ومليئة بالحركة والإثارة، وبعد خمس سنوات من الانتظار، تعود أجواء الإثارة المذهلة التي استحوذت على قلوب وخيال رواد السينما في جميع أنحاء العالم بشخصيات جديدة من أساطير Transformers بشكل غير مسبوق، حيث تدور أحداث الفيلم في عام 1994، عندما يجد نوح دياز (أنتوني راموس) الجندي السابق بالجيش الأمريكي نفسه ذات يوم خلف عجلة قيادة أوتوبوت (يؤدي صوته بيت ديفيدسون)، والذي يكشف عن وجود ثلاثة أوتوبوتات آخرين من زملائه مختبئين أيضًا، أوبتموس برايم (بيتر كولين) وبامبلبي وآرسي (ليزا كوشي).

كما حقق فيلم The Little Mermaid ٤ ملايين جنيه في أسبوعين فقط، والفيلم تدور قصته في إطار من الخيال، توافق الحورية آريل على عرض محفوف بالمخاطر، حينما تذهب في مغامرة على أمل التحول إلى إنسانة بشرية والفوز بقلب حبيبها الأمير إيريك الوسيم.

إيرادات الأفلام الأجنبية الأفلام الأجنبية إيرادات فيلم Fast X Fast X

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