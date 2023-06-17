السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني يكشف محاور جلسة "العمل الأهلي" غدا

مجدي البدوي
مجدي البدوي

كشف مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة العمل الأهلي والنقابات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، عن المدعوين لحضور جلسة اللجنة غدا الأحد لمناقشة ملف العمل الأهالي ولائحته التنفيذية، قائلا: “ممثلو الأحزاب والمهتمين وأصحاب الجمعيات الأهلية والمنظمات المصرية التي تمتلك الرؤى والمقترحات والأفكار التي تتضمن كيفية النهوض بالعمل الاهلي، فالمعني في هذا الأمر مدعو للجلسة”.

وقال البدوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن دور اللجنة في جلسة الغد سيكون قائم على الاستماع الى اراء كافة المشاركين سواء في قانون العمل الاهلي ولائحته وتحفظاتهم عليه، والتعديلات المقترحة على القانون أو اللائحة.

وأكد أن اللجنة ستستمع لوجهات النظر كاملة في ملف العمل الأهلي بما يضمن النهوض به خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن العمل الأهلي ليس خيري فقط، ولكن هناك جمعيات أصبحت تهتم بالتنمية ومشاركة الدولة في كافة أوجه البناء والتطوير ودعم المواطنين ومن ثم أصبح للعمل الاهلي أهمية ونظره مختلفة تماما عن كونه عمل خيري.

الجمعيات الأهلية الحوار الوطنى المحور السياسي العمل الأهلي دعم المواطنين قانون العمل الأهلي

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