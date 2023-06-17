إقبال متوسط على انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

انطلقت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الغربية وسط إقبال متوسط من الناخبين على لجان الاقتراع بمدن مراكز المحافظة، التي تضم نادي المعلمين بسمنود، ومركز شباب المحلة، ومركز ومدينة المحلة، نادي كفرالزيات، ويضم مركزي بسيون وكفرالزيات، ونادي زفتى الرياضي ويضم مركز ومدينة زفتى ومركز ومدينة السنطة، مركز شباب قطور، ويضم مركز ومدينة قطور.

وتبقى قائمتان للمنافسة هما "قائمة العطاء" و"معًا لاستمرار البناء"، ويتنافسان على الفوز بثقة تجار محافظة الغربية، في انتخابات تُجرى تحت إشراف قضائي كامل على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ويبلغ عدد أصوات الجمعية العمومية قرابة 34788 صوتًا بمختلف الشعب التجارية، وتستمر الانتخابات حتى الخامسة مساءً، لتبدأ بعدها عملية الفرز.

ومن المنتظر أن يُسفر التصويت الانتخابي لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية عن انتخاب 8 أعضاء من المجلس، وتعيين 8 آخرين من قبل وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب محافظ الغربية، كي يصبح مجلس الغرفة مكونًا من 16 عضوًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

ودفعت مديرية أمن الغربية بعدة خدمات ودوريات أمنية لتأمين انتخابات الغرفة التجارية بجميع أماكن الاقتراع على مستوى المحافظة.

إنتخابات الغرفة التجارية

إنتخابات الغرفة التجارية

إنتخابات الغرفة التجارية

إنتخابات الغرفة التجارية

إنتخابات الغرفة التجارية

إنتخابات الغرفة التجارية