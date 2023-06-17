الداخلية تشن حملات أمنية بكافة القطاعات

شنت الأجهزة الأمنية حملات على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

ففي مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1728) قضية متنوعة.

أما في مجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (14179) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وفي مجال الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (154) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وفي مجال الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (55) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص) ، بالإضافة لتنفيذ تأمين عدد من القرارات الإدارية.