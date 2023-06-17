السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بمراجعة سلامة الأبنية التعليمية وصيانتها خلال الصيف

أيمن محسب
أيمن محسب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن البدء في رصد المدارس التى تحتاج لصيانة جزئية أو شاملة للقيام بها خلال الإجازة الصيفية، استعدادا للعام الجديد للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا.

وقال "محسب" في طلبه: "تعانى الكثير من مدارس الجمهورية من تدهور البنية التحتية نتيجة الإهمال الشديد وغياب الصيانة الدورية، وهى الأزمات التى تظهر على السطح مع بداية كل عام دراسي، حيث تكرار حوادث سقوط طلاب من المبانى أو سقوط أسوار أو نوافذ زجاجية على رءوس الطلاب، وهو ما يفجر المطالبات بشأن تحسين أبنية المدارس وإجراء الصيانة الدورية لها، لتوفير أبنية مناسبة لأبنائنا الطلاب تضمن لهم أكبر قدر من الأمان والسلامة".

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن تضع وزارة التعليم هذا الملف على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وبمجرد انتهاء العام الدراسي تماما، واستغلال الإجازة الصيفية في تحسين الأبنية التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، لتكون جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك حتى لا نكرر حوادث السنوات الماضية.

وطالب محسب بضرورة إنهاء أي أعمال ترميم داخل المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا ضرورة إخطار مديري المدارس بجميع مدارس الجمهورية بمراجعة الصيانة بشكل كامل ودقيق، لرصد المدارس التى تحتاج إلى إجراء صيانة أو تعاني من مشكلات بالمباني وإبلاغ الوزارة بها، لتكون مسئولة عن إجراء الصيانة اللازمة قبل بداية العام الدراسي.

كما طالب النائب أيمن محسب، مديري الإدارات التعليمية بجميع المحافظات بالنزول من مكاتبهم لإجراء متابعة ميدانية داخل المدارس للتأكد من سلامة الأبنية التعليمية ومراجعة حاجتها إلى الصيانة الجزئية أو الشاملة.

الابنية التعليمية الاجازة الصيفية الدكتور أيمن محسب الصيانة الدورية العام الدراسى الجديد انتهاء العام الدراسي النائب أيمن محسب

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