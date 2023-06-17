السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع فتاة غرقًا بمياه بحر يوسف فى بنى سويف

طفل
طفل

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، غرقًا في مياه بحر يوسف أمام قرية منيل غيضان التابعة لمركز إهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها في البحث عن الجثمان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا يفيد بغرق فتاة في منتصف العقد الثاني من العمر بمياه بحر يوسف أمام قرية منيل غيضان بدائرة مركز أهناسيا المدينة غرب المحافظة.

وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وانتشال الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ في انتظار انتشال الجثة بواسطة الإنقاذ النهري لنقلها إلى المستشفى.

وتبيّن من المعلومات الأولية غرق "ش.ر.ك" - 15 عامًا مقيمة بقرية منيل غضان، وجار البحث عن الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية.

بحر يوسف بني سويف بمديرية أمن بنى سويف هيئة الإسعاف المصرية قوات الإنقاذ شمال الصعيد مركز أهناسيا

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