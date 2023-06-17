"قارة واحدة.. نهر واحد".. 9 سنوات من التعاون مع الدول الإفريقية في عهد السيسي

شهدت السنوات التسع من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصرى كبير على دعم التعاون بين الدول الأفريقية بخلق مصالح مشتركة ورؤية موحدة في مجال المياه والموارد المائية ومواجهة التحديات الحالية، وخاصة مع انعقاد الجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة الإمكاو والتى اختتمت أعمالها فى القاهرة.

كما تمكنت الدولة من حصد نتاج جهد ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك طوال السنوات الماضية في ملف التعاون الدولي، لا سيما على مستوى القارة السمراء، ليتم انتخاب مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة الحالية خلال عامي 2023 و2024 وذلك تقديرا لدورها على الساحة الإفريقية، والحرص على دعم التنمية بكافة الدول الأفريقية، ومساعدة القارة لتحقيق رؤية "إفريقيا للمياه 2025"، و"أجندة إفريقيا 2063".

مشروعات مصرية لدعم دول افريقيا

كما تم دعوة الدول الأفريقية لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة المصرية الدولية.

وذلك، فضلًا عن تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعني بقطاع المياه، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

كما أنه في إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية، وما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني الدول الإفريقية؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ويسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض.

إنشاء سد "جوليوس نيريرى" فى دولة تنزانيا

إنشاء سد "جوليوس نيريرى" فى دولة تنزانيا

كما تقوم وزارة الرى بالتعاون مع عدة شركات مصرية كبرى بأعمال إنشاء سد "جوليوس نيريرى" فى دولة تنزانيا، حيث يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في التعاون الإقليمي البناء بين الدول الإفريقية الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها.

تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي

كما تدعم وزارة الرى مع الصومال، وذلك عبر تقديم الدعم الفني لإجراء الدراسات الفنية والمسح الميداني لتقدير إمكانيات المياه، والدعم الفني لإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي للأودية، وأيضًا تقديم الدعم الفني في مجال تصميم وتأهيل وتشغيل منشآت الرى وتطهير وتكريك قنوات الري.

كذلك، يتم تقديم الدعم الفني في مجال الإنذار المبكر وحصاد مياه الأمطار من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس.

إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية

مشروعات مصرية لدعم افريقيا

كما قامت وزارة الري بإنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيًا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد.

حفر آبار جوفية لتوفير المياه

وأيضا إنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار.

اجتماعات الإمكاو

إضافة إلى ذلك، جرى افتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بمنحة مصرية، حيث يحقق هذا المركز الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات في دراسة آثار التغيرات المناخية على دولة الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.