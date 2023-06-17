السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبير عالمي في إصابات الملاعب يحاضر بـ"علاج طبيعي القاهرة"

 الدكتور محمد الخشت،رئيس
 الدكتور محمد الخشت،رئيس جامعة القاهرة

استقبلت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، البروفيسور سانتياجو  نفاررو ليدزما،من جامعة جرانادا بأسبانيا والمتخصص في العلاج الطبيعى لإصابات الملاعب وأمراض العظام، وتشخيص أمراض الجهاز الحركيالعضلي بالموجات فوق الصوتية، والعلاج المناعى النفسى والاستيوباثى، وذلك لمدة أسبوع بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بالكليةوالجامعة عبر برنامج ERASMUS للتدريس بكلية العلاج الطبيعي

وقال الدكتور محمد الخشت،رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة نجحت في السنوات الماضية في استقطاب علماء من أبرز دول العالم للتدريس في كافة الكلياتمن أجل نقل وتبادل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر من أهم مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تبادل الخبرات بين الجامعات في مختلف التخصصات له أثر كبير فى الارتقاء بمستوى المعلومات لدىالطلاب والخريجين كما أنه يفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي في تخصصات كثيرة.

وأشار الدكتور الخشت، رئيس جامعة القاهرة إلى أن إدارة الجامعة تحرص على الاستفادة من الخبرات الأجنبية والمزج بينها وبين علماء الجامعة في العديد منالقطاعات من أجل وضع الجامعة في طريقها لصدارة ومنافسة الجامعات العالمية من حيث معدلات النشر العلمي الدولي وتحقيق التكاملبين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل يوسف عميدة الكلية، أن البروفيسور سانتياجو ألقى محاضرتين وعقد ورشتي عمل للطلاب والخريجينوأعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث استعرض خلال المحاضرات الجديد فى التشخيص من وجهة نظر العلاج الطبيعي، ومتابعة العلاجبالأشعة فوق الصوتية، وأهمية اتخاذ نهج التعدد في التشخيص والعلاج لتغطية عوامل أخرى قد تؤثر فى العلاج.

إصابات الملاعب البحث العلمي الجامعات العالمية التعليم والبحث العلمي الطلاب والخريجين العلاج الطبيعي

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