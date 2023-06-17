فعاليات قطاع الإنتاج الثقافي خلال الأسبوع الجاري

ينظم قطاع الإنتاج الثقافي بقطاعاته المختلفة، برئاسة المخرج خالد جلال، هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والأنشطة والندوات التثقيفية والتوعوية والورش الفنية، والتي تتمثل في الآتي:

مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، هذا الاسبوع ندوة ثقافية بعنوان " السينما ذاكرة المكان" في تمام الساعة الخامسة مساء، بحضور الدكتور مجيب عبد الرحمن، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والكاتب محمد شعير، بينما تنظم الخميس 22 يونيو ، أمسية فنية ثقافية بعنوان" ماذا بعد الأحمر" في تمام الخامسة مساء، بحضور الأستاذة منى عبد اللطيف.

مركز الهناجر للفنون

ينظم مركز الهناجر للفنون يوم الاثنين 19 يونيو، حفل تخرج لمدرسة الرواد، في تمام الثامنة مساء.

مكتبة الحضارة الإسلامية

تنظم المكتبة يوم الخميس 22 يونيو، ورش عمل يدوية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومشغولات الخروف والجزار وغيرها من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى.

المركز القومي للسينما

يعرض المركز القومي للسينما السبت 17 يونيو ثلاثة أفلام وهي: فيلم الزيادة، فيلم وبعدين، فيلم شغف، بحضور نخبة من المخرجين والسينمائيين وكتاب السيناريو.

البيت الفني للمسرح

يجرى البيت الفني للمسرح هذا الاسبوع الاستعداد والتجهيز لهذه العروض وهى: مسرحية يوم عاصم جدًا، ومسرحية "قبل الخروج".

البيت الفني للفنون الشعبية

يحدث الآن داخل البيت الفني للفنون الشعبية الاستعداد لمسرحيتي" قمر الغجر" ومسرحية " افتح يا سمسم"، بحضور مخرجي العرض.

عروض مسارح قطاع الإنتاج

تعرض مسارح قطاع الإنتاج الثقافي عدد من العروض المسرحية لهذا الأسبوع، وهى:

مسرح الطليعة: يعرض مسرحية بيت روز، وباب عشق، بينما ينظم المسرح أوكسترا الطليعية في قاعة صلاح عبد الصبور أيام السبت و الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

المسرح الكوميدي: يعرض مسرحية " طيب وامير" بمشاركة مجموعة من الفنانين الصاعدين.

مسرح السلام: يعرض مسرحية "سيب نفسك" كل أسبوع خلال شهر يونيو.

المسرح القومي: يعرض مسرحية " سيدتي أنا" كل أيام الأسبوع في الساعة التاسعة مساءًا، من كل أسبوع ما عدا الأربعاء، بطولة عدد من النجوم منهم: نضال الشافعي، داليا البحري، وغيرهم.

مسرح البالون: يعرض خلال شهر يونيو العرض المسرحي" اشهد يا زمان" من بطولة حنان شوقي، طارق الدسوقي، ليلى صدقي، وغيرهم من الفنانين.

وأما قاعة صلاح جاهين تقدم العرض المسرحي "يا شيخ سلامة" من تأليف الكاتب يسرى حسان.

مسرح العرائس: يقدم المسرح عرض "محطة مصر"، بينما مسرح الغد يقدم مسرحية " دكتور ستوكمان"، ومسرح الشباب يقدم مسرحية "ياسين وبهية".

السيرك القومي بالعجوزة

يقدم السيرك على مدار الأسبوع مجموعة متنوعة من العروض الفنية والفقرات وفقرة الوحوش المفترسة مع الأسود وغيرها من الفقرات التي تنال إعجاب الزوار.