السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

توافد أعضاء النيابة الإدارية الجدد لحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل

وزير العدل
وزير العدل

شهدت وزارة العدل توافد  معاوني النيابة الإدارية الجدد دفعة ٢٠١٧، ٢٠١٨ وأسرهم، لحضور الاحتفالية التى تنظمها لهم وزارة العدل بمقر الوزارة بلاظوغلى لأداء اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل وبحضور المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية تمهيدًا لاستلامهم مهام عملهم رسميا.

وصدر القرار الجمهوري رقم  ٢٠٩، ٢١٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعيين عدد من معاوني نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠١٧، ٢٠١٨ من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

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