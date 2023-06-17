السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لهذا السبب يتم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

التصحر والجفاف
التصحر والجفاف

يحتفل العالم سنوياً باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يعتبر من أكبر التهديدات التي يتعرض لها معظم الدول، ويهدف هذا الاحتفال لتوعية الناس عن خطورة التصحر والجفاف على البيئة والإنسان.

وأكدت الدراسات إلى أن ظاهرة التصحر والجفاف يهدد سبل عيش أكثر من مليار شخص، يُقيمون في 100 دولة، لذلك تدعو الأمم المتحدة إلى رفع معدلات الوعي لدى الناس من كل دول العالم لمعرفة المخاطر الجسيمة لهاتين الظاهرتين.

ويعود سبب ظهور ظاهرة التصحر والجفاف لاستخدام الإنسان الأراضي الزراعية بشكل خاطئ وغير مدروسة وقطع الأشجار وممارسات الريّ السيئة في المناطق الجافة، ويعتبر التصحر قضية عالمية لها آثار جانبية كثيرة.

أسباب التصحر والجفاف

هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى التصحر والجفاف الذي يسبب الكثير من المخاطر على حياة الإنسان والحيوان إليكم التفاصيل:

1 - إزالة الغابات يؤدي إلى فقد العديد من الأشجار وهذا أحد عوامل التصحر.

2 - الإفراط في رعي الحيوانات.

3 - الإفراط في الزراعة.

4 - ممارسة الري السيئة في المناطق الجافة.

5 - تراكم الأملاح في التربية.

6 - ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأحوال المناخية.

7 - تطهير الأراضي الزراعية لتجهيزها للسكن.

8 - حمل التربة غير المحميّة لمسافات بعيدة عن طريق الرياح وتسهم هذه العملية في ترك طبقة التربة السفلية غير الخصبة المعرضة لأشعة الشمس.

حلول للقضاء على مشاكل التصحر والجفاف

1 - إيقاف قطع الأشجار بالغابات وتجريف الأراضي الزراعية.

2 - إيقاف الرعي وتربية الحيوانات  وتنظيم عمليات الرعي.

3 - تنظيم طرق تعليمية للتعامل مع التربة والعناية بها من خلال إرشاد المواطنين.

4 - وقف الزحف السكاني على الأراضي الزراعية.

5 - تشجيع المواطنين للقيام بمشاريع تخص الزراعة.

أسباب التصحر والجفاف مشاكل التصحر والجفاف التصحر الجفاف الأراضي الزارعية

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