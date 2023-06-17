السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التلجراف: مصر من بين الوجهات السياحية الأكثر رواجًا لدى منظمى الرحلات

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قالت صحيفة التلجراف البريطانية، إن مصر من بين الوجهات السياحية الاكثر رواجًا لدى منظمى الرحلات السياحية؛ بسبب التكلفة المنخفضة نسبيًا للمعيشة (من حيث قيمة الخدمات التي يمكن أن تقدمها شركات السياحة مقابل المال مقارنة بالأسعار في أوروبا).

 وتوقعات الصحيفة بأن يتزايد على الطلب السياحي على العطلات إلى مصر مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة.

وقالت الصحيفة،إ إن الشواطئ الرملية على طول ساحل البحر الأحمر تعد ملاذًا مغريًا للسياح البريطانيين للهروب من أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في بلادهم، مشيرة الي أن مصر دولة تجمع بين التاريخ العريق والثقافة الغنية والمعالم الساحلية.

 

وتابعت: “مصر وجهة سياحية خاصة ومميزة لقضاء العطلات،  وبها قدر كبير من التنوع  كونها تجمع بين المعالم التقليدية والقديمة في العاصمة القاهرة وعلى طول نهر النيل، بما في ذلك الرحلات النيلية إلى المعابد التاريخية في الأقصر وأسوان، مثل معبد الكرنك ووادي الملوك، والشواطئ الساحلية المشمسة ذات الرمال الذهبية التي تقدم العديد من الأنشطة والرياضات المائية  مثل الغطس، وخص بالذكر مدينة الغردقة على  ساحل البحر الأحمر”.

وأاكدت الصحيفة أنه بسبب التكلفة المنخفضة نسبيًا للمعيشة في مصر ، فإن القيمة مقابل المال التي يمكن أن تقدمها شركات التشغيل منخفضة بشكل مذهل مقارنة بالأسعار في أوروبا وجزر الكناري. في الشتاء الماضي ، على سبيل المثال ، روجت إحدى الشركات السياحية للعطلات لصفقة لافتة للنظر بشكل خاص مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والتدفئة في المملكة المتحدة. 

واستكملت: “بلغت تكلفة الإقامة لمدة 28 يومًا في منتجع شامل كليًا في الغردقة في يناير 650 جنيهًا إسترلينيًا للفرد ، بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامة وجميع الوجبات والمشروبات. وفي وقت سابق من هذا العام ، وقالت الشركة شركة  إن الطلب على رحلاتها إلى مصر يتزايد بوتيرة أسرع من أي وجهة أخرى”.

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