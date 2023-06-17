السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب خالد حنفى: يجب دعم ذوى الإعاقة في مشروعات ريادة الأعمال

خالد حنفي - عضو مجلس
خالد حنفي - عضو مجلس النواب السابق

قال خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، والمتحدث الرسمي باسم ذوي الاحتياجات الخاصة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة يملكون أفكارًا جيدة لكنهم يحتاجون إلى تدريب وتأهيل، وأصحاب الأعمال لديهم أفكارًا ويريدون العمل عليها، أفكار تساهم في تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن ذوي الإعاقة عددهم 12 مليون داخل مصر، ولابد من الاستفادة من الابتكارات، وهناك مشاريع تخرج تخدم ذوي الإعاقة مازالت في الأدراج ولم ترى النور حتى الآن .

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاجتماعي في الحوار الوطني والتي تناقش «دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال».

وأضاف "حنفي"، أنه كان هناك مشروع يخدم ذوي الإعاقة وتم التدريب داخل ٦ محافظات لكن تم التوقف فجأة دون أسباب، ويجب على شركات التأمين تسهيل القروض لذوي الإعاقة وتدعيمهم بأدوات .

وأوضح أنه لا يوجد قاعدة بيانات تخص ذوي الإعاقة راغبي العمل أو الذين يعملون داخل القطاع الخاص، ويوجد عمل لأصحاب الإعاقة يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم لكن أصحاب الأعمال يرفضون عملهم، ويجب على الشركات وأصحاب الأعمال توفير إمكانية الوصول لذوي الإعاقة ويجب سرعة التنفيذ .

وأشار إلى أن هناك أجهزة في الدولة تدعم ريادة الأعمال، ومنها وزارة التخطيط، ويجب أن يكون هناك جزء مخصص لذوي الإعاقة، فهناك بعض الأجهزة والمؤسسات لا يوجد فيها أحد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

 وأوصى "حنفي"، بضرورة فتح فرصة لذوي الإعاقة وتوفير مبلغ معين لدعم المشروعات لذوي الإعاقة، وفتح الباب أمام الصناعات الصغيرة والاهتمام بالمحافظات الأكثر فقرًا ومساعدة ذوي الإعاقة فيها.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، الدكتور رامي عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأخصائي مكافحة العدوى والوبائيات، الدكتور محمد أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة.

فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة هبة زكي، مدير مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة التخطيط، خالد حنفي، نائب سابق بمجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم ذوي الاحتياجات الخاصة، مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

خالد حنفي مجلس النواب الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة المجتمع المحور الاجتماعي

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