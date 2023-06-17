حريق هائل بمعرض موبليات أمام كوبرى 27 غرب الإسكندرية

اندلاع حريق هائل داخل معرض موبليات أمام كوبرى 27 بمنطقة القباري بدائرة قسم شرطة مينا البصل، ودفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد 6 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران وإخمادها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محل تجاري أمام كوبرى 27 بمنطقة القباري، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل إلى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية وعدد 6 سيارات إطفاء فضلا عن سيارات الإسعاف.



وبالمعاينة والفحص نشوب النيران بمعرض موبليات بالمنطقة المشار إليها، وجارى محاصرة النيران وإطفاءها، ومنع امتدادها إلى باقي المحلات والعقارات المجاورة، وذلك دون حدوث إصابات حتى الآن، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

حريق هائل بمعرض موبليات

حريق هائل بمعرض موبليات