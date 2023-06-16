فرنسا: "ماكرون" وولي العهد السعودي رحبا بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي، رحبا بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضافت في بيان لها، أن “ماكرون” وولي العهد السعودي أكدا على ضرورة إنهاء الفراغ السياسي في لبنان، وأكدا على ضرورة مواصلة العمل على تخفيف التوترات بالمنطقة.

وتابعت أن “ماكرون” أكد التزام فرنسا بأمن السعودية والاستعداد لتعزيز قدراتها الدفاعية، ومواصلة تطوير الشراكة بين البلدين.

وأضافت أن ماكرون وولي العهد السعودي أكدا التمسك بأمن الشرقين الأدنى والأوسط.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وأضافت أن ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي استعرضا العلاقات الاستراتيجية وسبل تطويرها، مشيرة إلى أنهما عقدا اجتماعًا ثنائيًا موسعًا في قصر الإليزيه.