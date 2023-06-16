الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الدكتورة صفاء النجار تشارك فى عزاء الكاتب الراحل حمدى أبوجليل (صور)

جانب من عزاء الكاتب
جانب من عزاء الكاتب حمدي أبوجليل

وصلت منذ قليل، الكاتبة صفاء النجار، إلي مسجد الرحمة بوسط القاهرة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب الراحل حمدي أبو جليل، وسط حضور كثيف لعددٍ من القامات الثقافية والفنية أبرزهم الروائي محمود الورداني والروائي أحمد صبري أبوالفتوح.

وبدأ مساء اليوم الجمعة عزاء الكاتب الراحل حمدي أبو جليل في القاهرة، في مسجد الرحمة بشارع صبري أبوعلم بوسط القاهرة.

وشيع جثمان الكاتب حمدي أبو جليل، من مسقط رأسه بمحافظة الفيوم، قبل أيام.

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من هو حمدى أبو جليل؟

كاتب مصري، من مواليد محافظة الفيوم 1967، من جذور بدوية مصرية، حصل علي عددٍ من الجوائز الهامة منها جائزة نجيب محفوظ عام 2008.

وفازت روايته "الرجال الذين ابتلعوا الشمس" فى نسختها الإنجليزية، بجائزة سيف بانيبال الأدبية للترجمة، مناصفة مع الكاتب محمد خير.

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صدر له العديد من المؤلفات الأدبية منها:

أسراب النمل "مجموعة قصصية، 1997": 

وهى مجموعته القصصية الأولى، وأشياء مطوية بعناية فائقة مجموعة قصصية، فازت بجائزة الإبداع العربية سنة 2000.

رواية “لصوص متقاعدون”: 

هى روايته الأولى صدرت عام 2002 وترجمت للانجليزية والفرنسية والإسبانية.

رواية الفاعل:

فازت بجائزة نجيب محفوظ سنة 2008، وترجمها روبن موجر بعنوان «كلب بلا ذيل» (بالإنجليزية: A Dog with no Tail)‏، وصدرت الترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 2015.

الدكتورة صفاء النجار الوسط الثقافي تقديم واجب العزاء دكتورة صفاء النجار صفاء النجار عزاء الكاتب حمدي أبو جليل

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