3 فرق من القسم الثالث.. 15 نادي يتأهل لدوري المحترفين

أسدل الستار اليوم الجمعة، على منافسات دوري القسم الثاني بمجموعاته الثلاث والتي أسفرت عن صعود “الجونة” و"إف سي زد" و"بلدية المحلة" للدوري الممتاز وتأهل 12 فريقا لدوري المحترفين الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الموسم المقبل ومعهم 3 فرق من دوري القسم الثالث ويتبقى خمسة فرق لاكتمال عقد الأندية المشاركة في دوري المحترفين.

حيث يتأهل فريقان من دورة الترقي التي ستقام بين أندية المنيا والاتصالات وبروكسي وينضم إليها الفرق الثلاثة التي ستهبط من الدوري الممتاز ..والفرق المتأهلة لدوري المحترفين هى :

لافيينا

احتل “لافيينا” المركز الثاني في مجموعة الصعيد، برصيد 68 نقطة من 21 انتصارا و5 تعادلات و4 هزائم.

فريق لافيينا

بترول أسيوط

احتل بترول أسيوط المركز الثالث في مجموعة الصعيد برصيد 59 نقطة من 18 انتصارا وخمسة تعادلات وسبع هزائم .

النصر للتعدين

احتل النصر للتعدين المركز الرابع في مجموعة الصعيد برصيد 53 نقطة من 15 انتصارا و8 تعادلات و7 هزائم .

المقاصة

احتل المقاصة المركز الخامس في مجموعة الصعيد برصيد 48 نقطة من 12 انتصارا و12 تعادلا و8 هزائم.

وادي دجلة

احتل وادي دجلة المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 55 نقطة من 17 انتصارا و4 تعادلات و9 هزائم .

السكة الحديد

احتل السكة الحديد المركز الثالث في المجموعة الثانية بر صيد 54 نقطة من 15 انتصارا و9 تعادلا و6 هزائم .

القناة

احتل القناة المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 53 نقطة من 16 انتصارا و5 تعادلا و9 هزائم.

فريق القناة

بتروجت

احتل بتروجت المركز الخامس في المجموعة الثانية برصيد 52 نقطة من 14 انتصارا و10 تعادلات و6 هزائم.

طنطا

احتل طنطا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 57 نقطة من 16 انتصارا و9 تعادلات وخمس هزائم.

دكرنس

احتل دكرنس المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 52 نقطة من 14 انتصارا وعشر تعادلات و6 هزائم .

أبوقير للأسمدة

احتل أبوقير للأسمدة المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 51 نقطة من 14 انتصارا و9 تعادلات و7 هزائم.

الجمهورية شبين

احتل الجمهورية شبين المركز الخامس في المجموعة الثالثة برصيد 51 نقطة من 13 انتصارا و12 تعادلا وخمس هزائم .

فريق الجمهورية شبين

مكادي

تصدر مكادي دورة الترقي بالقسم الثالث " المجموعة الأولى " على حساب شبان قوص ومغاغة والواسطى.

النجوم

تصدر النجوم دورة الترقي بالقسم الثالث " المجموعة الثانية " على حساب اتحاد الشرطة والمريخ البورسعيدي ونجمة سيناء .

راية

تصدر راية دورة الترقي بالقسم الثالث " المجموعة الثالثة " على حساب دلفي ومالية كفر الزيات وبلقاس.