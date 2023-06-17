بعد تحذيرات "الصحة".. نصائح للوقاية من الإصابة بـ"القدم السكري"

نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصائح حول علاج القدم السكري، بعد تدشين حملة رئاسية جديدة للكشف عن القدم السكري وعلاجه في جميع الوحدات الصحية ومستشفيات التأمين الصحي.

وتقدم "الدستور" خلال السطور التالية، نصائح للوقاية من الإصابة بالقدم السكري، وفقًا لما جاء في تقرير نشره موقع "cdc" البريطاني.

تعد قرح القدم السكرية السبب الأكثر شيوعًا لبقاء مرضى السكري من نوعه الأول ونوعه الثاني في المستشفى ومع أخذ الاحتياطات المناسبة، يقول الدكتور ماستورزو إنه يمكن تجنب قرح القدم السكرية.

نصيحة رقم : افحص قدميك يوميًا:

يجب لمس وفحص جلد القدمين وأسفل الساقين كل يوم لمراقبة أي خدوش أو كدمات أو تورم أو ظهور أي علامات جديدة غريبة تظهر على القدم.

من ناحية أخرى يجب القيام بإزالة أو إعادة ترتيب الأدوات المنزلية التي قد تتسبب في تعثر الشخص أو سقوطه، وبالمثل إذا كان يصطدم كثيرًا بأثاث من نفس الجزء من الجسم ، فيجب أن يحمي هذا الجزء من الجلد بلفاف أو دعامة من القطن.

النصيحة الثانية: لا تتجول حافي القدمين:

هذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض اعتلال الأعصاب السكري ، وهو تلف الأعصاب في الجسم الذي ينشأ عن ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب مرض السكري، وتشير جمعية السكر الأمريكية بقولها في التقرير: لقد كان المرضى يدوسون على إبر وأشياء صلبة ، أو لديهم معادن مشربة في أقدامهم ولن يعرفوا أبدًا ولكنهم يشعرون بها اوقات.

نصيحة رقم 3: ارتدي أحذية تناسبك بشكل صحيح:

تحذر جمعية السكر الأمريكية وتقول: "لا تخرج وتشتري أحذية عشوائية، قد يؤدي ارتداء الأحذية غير المناسبة أو التي تضغط كثيرًا على القدم إلى الإصابة بما يسمى قرحة الضغط، إذا كنت لا تعرف مقاس حذائك الصحيح ، فاستعن بمتخصص لمساعدتك في اختيار المقاس المناسب الذي لا يشكل لك أي متاعب.

ويجب أيضًا الابتعاد عن الأحذية ذات الأصابع المدببة أو المفتوحة ، مثل الكعب العالي أو الشباشب أو الصنادل، و أيضًا يجب ارتداء أحذية مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء ، مثل القماش أو الجلد أو الجلد المدبوغ الطبيعي.

نصيحة رقم 4: احصل على العناصر الغذائية الصحيحة:

يمكن أن يكون تناول نظام غذائي متوازن وغني بالبروتينات الخالية من الدهون والألياف والبقوليات وقليلة الدهون المشبعة مفيدًا جدًا لمرضى السكري، وبه العديد من المعادن والفيتامينات ، مثل الزنك والحديد والنحاس والبروتين ، وتكون جميعها ضرورية للجسم لنمو الأنسجة، فإذا كان الشخص يعاني من نقص في هذه الفيتامينات ، فيجب معرفة أن التعافي سيكون أبطأ كثيرًا.

النصيحة الخامسة: يجب مراجعة الطبيب في تلك الحالة:

إذا كنت تعاني من أعراض غير طبيعية تسبب أي قلق ، يجب أن تقوم بالاتصال بالطبيب المعالج على الفور أو الذهاب إلى قسم الطوارئ، قد تشمل العلامات التحذيرية ما يلي:

الحمى.

خروج صديد من الجرح.

شم رائحة كريهة من الجرح.

احمرار القدم.

سخونة في القدم.

ألم حاد.