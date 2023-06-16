أهالى الإسكندرية يتحدثون.. 48 ساعة شاهدة على الافتتاحات الكبرى فى عروس البحر

لم تكن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإسكندرية، زيارة عادية، بل كانت 48 ساعة بارزة لكم الإنجازات والجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار 9 سنوات، ومازالت تستكمل مسيرة العمل وهو ما جعل الأهالي في محافظة الإسكندرية يتحدثون بفخر عن ما تم بالمحافظة وجميع أنحاء الجمهورية ويفتخرون ويعتزون أن الرئيس أرسل رسائل الطمأنينة وأعلن عن تفاصيل جميع المشروعات الكبرى من داخل عروس البحر للمصريين في كل مكان.

ورصدت "الدستور" خلال السطور آراء أهالي الإسكندرية في جهود الدولة في تطوير الإسكندرية والمشروعات التي افتتحها الرئيس خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ولي الدين: الإسكندرية شهدت مشروعات ضخمة في جميع القطاعات

قال ولي الدين سعودي، أحد المتطوعين بالعمل الخدمي والميداني إن الإسكندرية شهدت في عهد الرئيس السيسي مشروعات ضخمة، شملت القضاء على العشوائيات، وبناء المجمعات السكنية، ومبادرة حياة كريمة، وخطط تطوير الميادين العامة، الحدائق، ومشاريع إعادة بناء و إصلاح البنية التحتية المتهالكة لسنوات كثيرة على مستوى المحافظة بالكامل للحفاظ على المحافظة من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على المحافظة بما في ذلك المحافظة على الشواطئ.

وأضاف لـ «الدستور» أن بجانب ذلك جاء التطوير الكامل والشامل للموانئ الإسكندرية، والتي افتتح الرئيس عدد من المشروعات بها أمس، فضلا عن إنشاء أكبر شبكة طرق بالمحافظة، لم تشهدها على مر العصور سواء محور المحمودية، ومحور التعمير، والقضاء على التكدس المروري بإنشاء نفق 45 وخطط التطوير لتوسعة الطرق المتكدسة بالمحافظة، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المصانع بمنطقة برج العرب وضخ استثمارات داخلية وخارجية مما يساهم في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، بخلاف مدينة العلمين الجديدة التي سوف تنقل المنطقة بالكامل لنقلة حضارية.

وأكد أن تواجد الرئيس السيسي وسط شباب المجتمع السكندري كان له دور رائع في فهم العديد من التساؤلات لدى الشباب السكندري في ظل حالة الصخب الدولي للأزمة الاقتصادية، خاصةً بعد طرح العديد من الأسئلة، والشرح المفصل من الرئيس عن الوضع الحالي لمصرنا الحبيبة سواء الاقتصادي أو السياسي العالمي، بالإضافة إلى طرح كافة المشروعات الجديدة بالمحافظة ومناقشة الموضوعات المطروحة مستقبلًا لحياة كريمة وخلق فرص عمل جديدة.



مروة حافظ: الإسكندرية دائمًا في دائرة اهتمام الرئيس

وأوضحت مروة حافظ عضو المجلس القومي للمرأة، أن الإسكندرية دائمًا في دائرة الرئيس فنحن نرى ما قام به بافتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، وكيف وجه أثناء تواجده في ميناء الإسكندرية منذ أكثر من 7 سنوات بإخلاء المسطح المائي للميناء من بقايا المراكب الغارقة والذي بدورة كان له عظيم الأثر في نجاح فكرة محطة الحاويات الجديدة.

وأضافت لـ«الدستور» أن الرئيس قام باختيار الإسكندرية لتكون حاضنة لنسخة مؤتمر الشباب يونيو 2023، فضلًا عن زيارة جامعة برج العرب التكنولوجية، وتشجيع التطوير في التعليم الجامعي وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال.

عمر حسن: مشروعات الطرق طفرة كبيرة والرئيس يتحدث معنا من القلب

قال عمر حسن، سائق تاكسي، إنه بحكم عمله حققت مشروعات الطرق التي تم تنفيذها بالإسكندرية طفرة كبيرة ومن بين تلك المشروعات محور المحمودية الذي ساهم في خفض الضغط المروري بصورة كبيرة عن شارع أبوقير وطريق الكورنيش، واللذان كانا المحورين الأساسيين للمحافظة، لذا أصبح محور المحمودية إنجازًا كبيرًا، فالطريق من شرق الاسكندرية إلى غرب الإسكندرية أصبح يستغرق مدة لا تتجاوز الـ 20 دقيقة فقط.

وتابع لـ«الدستور» أنه بجانب محور المحمودية جاء دور هام لمحور التعمير بالطريق الدولي والذي يربط منطقة القباري ببرج العرب في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة، كما ساهم في التقليل من عدد الحوادث التي كانت على الطريق الصحراوي والذي كان همزة الوصل الوحيدة لجميع مخارج الإسكندرية إلى القاهرة أو الساحل الشمالي ومطروح.

وأشار إلى أن أهالي الإسكندرية يسعدون دائمًا بزيارة الرئيس لهم لأنها تحمل دائمًا بشرة خير لهم ولجميع المصريين وهو ما تم خلال الـ 48 ساعة الماضية من مشروعات كبرى تم افتتاحها في الإسكندرية، بالإضافة لعدد من المحافظات الأخرى، فضلا عن الحديث من القلب الذي تحدثه الرئيس مع الشعب المصرى وهو ما ننتظره دائما ونصغى إليه باهتمام وحب.

فيرونيا: حصلت على منح وكورسات مجانية والرئيس أكبر داعم للشباب

ووجهت فيرونيا إبراهيم طالبة جامعية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يقدمه لصالح المواطن المصري في جميع المجالات وخاصة المشروعات التي تعود بالنفع على كل مواطن وتوفر العديد من فرص العمل داخل الإسكندرية وخارجها.

وأضافت لـ«الدستور» أن لديها شكرا خاصا للرئيس وهو لكونها طالبة جامعية فقد حصلت على العديد من المنح الدراسية والكورسات التي تقدمها الدولة للطلاب والخريجين من خلال الوزارات المعنية بشكل مجاني تماما، حيث يتم تقديم للشباب العديد من المنح المجانية عبر الإنترنت لرفع كفاءة الشباب علميا واكتساب الخبرات وهو ما يوفر مجهود ووقت وأموال، حيث يصل التعليم للطالب في منزله، مشيرة إلى أن الرئيس دائمًا هو أب وداعم للشباب بشكل كبير.



خير الله : زيارة الرئيس تجلب دائمًا الخير.. وحديثه طمأن الشعب المصري

أعرب خير الله الشيخ مواطن سكندري، عن سعادته وفخره بزيارة الرئيس السيسي لمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية جميعها شرفت بزيارة الرئيس، التى تكون زيارة دائمًا جالبة للخير والمشروعات والتطوير.

وأضاف لـ«الدستور» أنه من أبناء منطقة عبدالقادر بالعامرية والتي تتم بها مدينة مشارف الخير وتحولت الأرض التي كانت أرض "سبخة" كما قال الرئيس أي أرض لا تصلح للزراعة أو أي شىء كانت ملاحة، الآن يقام بها مدينة سكنية كبرى وهذا يعد إنجازا عظيما للمنطقة والإسكندرية.

وأكد أن الرئيس تحدث في كل ما يشغل بال المواطن المصري والقلق الذي يمكن أن يشعر به البعض من ارتفاع الأسعار والتضخم وكان رد الرئيس طمأنة لجميع المصريين وكل من كان لديه تخوف أصبح مطمئنا بعد حديث الرئيس الذي نفتخر به دائمًا بأن لدينا رئيسا لديه الوعي والحكمة والقيادة السليمة.