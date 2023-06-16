الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بتروجت يهزم كهرباء الإسماعيلية ويصعد لدورى المحترفين.. والاتصالات يتأهل لدورة الترقى

مباراة الترسانة والقناة
مباراة الترسانة والقناة

تأهل فريق بتروجت لدوري المحترفين بعد احتلاله المركز الخامس في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "الممتاز ب" برصيد  52 نقطة بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بملعب الكهرباء في الأسبوع الثلاثين والأخير.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدفين سجلهما خالد أبوزيادة من ركلة جزاء وسامح إبراهيم وفي الشوط الثاني سجل وينفول كوبينا الهدفين الثالث والرابع.

واحتل فريق الاتصالات المركز السادس برصيد 49 نقطة وتأهل لدورة الترقي لدوري المحترفين بعد فوزه على إيسترن كومباني 3-2  في المباراة التي أدارها الحكم هشام الفلال.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وسجل حسام عبدالواحد لإيسترن كومباني ومحمد بهاء للاتصالات وفي الشوط الثاني سجل حسام عبدالواحد هدف إيسترن كومباني الثاني في الدقيقة 50 وتعادل عبدالرحمن بودي للاتصالات ثم سجل الاتصالات الهدف الثالث.

ورغم فوز العبور على منتخب السويس 2-1 لكنه لم يتأهل لدورة الترقي بعد تساويه مع الاتصالات في رصيد 49 نقطة واحتلاله المركز السابع بفارق الأهداف.

وفاز الترسانة على القناة 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم عبدالرحمن صالح ليرتفع رصيده إلى 48 نقطة لكنه فشل في احتلال المركز السادس. 

وانتهى الشوط الأول بتقدم الترسانة بهدف سجله أوجستين أوتو، وفي الشوط الثاني نجح القناة في التعادل لكن يسري وحيد سجل هدف الفوز للترسانة.

وفي باقي المباريات فاز إف سي زد الصاعد للدوري الممتاز على السكة الحديد 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم محمود حسين وسجل مصطفى سلطان الهدفين، وكان أحدهما من ركلة جزاء وسجل طارق وطني هدف السكة الحديد..

وتعادل وادي دجلة مع مستقبل وطن بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم بهاء عطا وسجل على حسين لوادي دجلة وأحمد شعراوي لمستقبل وطن.

وفاز الإنتاج الحربي على الإعلاميين بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم مصطفى محمود.

وتعادل النصر مع بورتو السويس بهدف لكل منهما وسجل صلاح لالا لبورتو السويس من ركلة جزاء ومحمود حسونة للنصر.

دوري القسم الثاني بتروجت كهرباء الإسماعيلية الاتصالات العبور

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