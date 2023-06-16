كيف تعيش حياة مليئة بالسعادة والنجاح بعد سن الثلاثين؟

الحياة بعد سن الثلاثين موضوع يثير اهتمام الكثير من الناس، خاصة الذين يقتربون من هذه المرحلة أو يعيشون فيها، فهل تعتبر الثلاثينات بداية للشيخوخة أم فرصة للنضج والتطور، وكيف تتغير الأهداف والقيم والعلاقات في هذه المرحلة وما هي التحديات والفرص التي تواجه الأشخاص بعد سن الثلاثين في مجالات مختلفة مثل الصحة والعمل والأسرة.

في هذا السطور التالية يسلط موقع " healthdigezt" الضوء على بعض الأبحاث والآراء حول الحياة بعد سن الثلاثين، وتقديم بعض النصائح والإرشادات للتكيف مع هذه المرحلة بشكل إيجابي ومثمر.

الحياة بعد الثلاثين.. مرحلة النضوج الحقيقي

الحياة بعد الثلاثين هي مرحلة جميلة ومهمة في حياة الإنسان، فهي تحمل معها الكثير من التحديات والفرص والتغيرات، ولكي تستعد لهذه المرحلة نفسياً وجسدياً، يمكنك اتباع بعض النصائح التي يذكر الخبراء بعضًا منها.

وضع ميزانية شهرية لإدارة أموالك بشكل أفضل وتوفير جزء منها للاستثمار أو التقاعد، الإهتمام بصحتك والذهاب إلى المعالج كل عام والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين أو تناول الأطعمة غير الصحية.

ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على لياقتك ومنع ظهور الأمراض المزمنة، الإهتمام بجمالك ونضارة بشرتك وشعرك باتباع روتين يومي من العناية والتغذية، تحسين علاقتك مع عائلتك وأصدقائك وزوجك والتواصل معهم بشكل دوري.

التركيز على شيء تجيده وتطوير مهاراتك المهنية أو الشخصية، بالإضافة إلى كتابة مذكراتك أو يومياتك لتفريغ طاقتك وتحليل أفكارك ومشاعرك، ومحاربة الأفكار السلبية والتفكير بإيجابية وتفاؤل، مع تجربة أشياء جديدة ومسلية تثري حياتك وتزيد من إبداعك.

كما أن التعامل مع المشكلات النفسية للأشخاص بسن الثلاثين يتطلب الوعي والدعم والعلاج، فهناك بعض المشكلات النفسية التي قد تواجه هذه الفئة العمرية هي:

الاكتئاب:

وهو اضطراب نفسي يتميز بشعور مستمر بالحزن والفقدان واليأس، وقد يؤثر على الصحة البدنية والاجتماعية والمهنية للمصاب.

القلق:

هو شعور مفرط بالقلق أو الخوف أو العصبية، قد يكون مرتبطًا بظروف محددة أو يحدث دون سبب واضح، وقد يسبب أعراض جسدية مثل التعرق أو الرجفة أو ضيق التنفس.

اضطرابات التعاطي:

وهي حالات تتميز بتعاطي المخدرات أو الكحول بشكل زائد أو غير مناسب، قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصحة والسلامة والمسؤوليات اليومية.

الخرف:

الخرف اضطراب عصبي يتسبب في تدهور التفكير والذاكرة والقدرات المعرفية، قد يكون ناتجًا عن أمراض مثل مرض ألزهايمر أو مشاكل في الأوعية الدموية، وقد يؤثر على السلوك والشخصية والتواصل.

فإذا كنت تشعر بأنك تعاني من أي من هذه المشكلات، فلا تخجل أو تستسلم، فهناك طرق للحصول على المساعدة، فبعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها هي التحدث إلى شخص تثق به عن مشاعرك ومخاوفك، سواء كان صديقًا أو فردًا من عائلتك أو مستشارًا نفسيًا.

زيارة طبيبك لإجراء فحص صحي شامل، لاستبعاد أي عوامل طبية قد تؤثر على حالتك النفسية، وطلب إحالة إلى مختص نفسي أو سلوكي، لتقييم حالتك بشكل أفضل وتقديم خطة علاجية مناسبة، قد تشمل الأدوية أو المعالجة بالحديث أو كلاهما.

المشاركة في دعم المجموعات أو البرامج التثقيفية التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية مشابهة، والاهتمام بنمط حياتك الصحي، بما في ذلك النوم الكافي والتغذية المتوازنة والرياضة المنتظمة والابتعاد عن المواد المسببة للإدمان.