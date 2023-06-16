سامح محجوب: ضيوف العامية الجديدة أبناء تجاربهم الشخصية

قال الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، إن ندوة يوم الأحد المقبل، حول العامية الجديدة، يستضيف عددً من شعراء العامية.

وأضاف مدير بيت الشعر، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن يعمل على فرز ذائقة جديدة، ويقدم شعر جديد، وثقافة جديدة ونص جديد، لافتا إلى أن ضيوف الأمسية هم الشعراء: «عمرو حسن، خلف جابر، وائل فتحي، محمد فتحي، عبري الرواي، محمد فرغلي»، ليسوا أبناء فؤاد حداد، ولا صلاح جاهين، ولا سيد حجاب، ولا أحمد فؤاد نجم، وهم أبناء تجاربهم الشخصية، ابتكروا لنفسهم اسلوبيات واستطاعوا في سنوات قليلة أن يحققوا انحيازات من الجماهير والقراء حولهم، ولهم مكانة في الذائقة المصرية.

ولفت إلى أن بيت الشعر، يعمل في الوقت الحالي، على عودة الشعر بكل أنواعه إلى قوته، ومكانته، ليلتف حوله الجمهور من جديد ويحضر أمسياته.