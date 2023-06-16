الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصادرة 10 أطنان سلع مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالغربية (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمواصلة الحملات اليومية للجان المشكلة برئاسة وإشراف إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز.

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وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات تابعت جولتها لتفتيشية بكل من بجميع مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير 250 محضرًا لمحلات أغذية ومطاعم ومحال جزارة ودواجن وأسماك وعطارة ومخابز ومصانع بير سلم لإنتاج الأغذية، من قبل التموين والصحة والطب البيطرى وسلامة الغذاء ومباحث التموين ومجالس المدن والأحياء، ومصادرة نحو 10 أطنان سلع غذائية ولحوم ودواجن وأسماك مدخنة ومخللات وعصائر ومشروبات مابين فاسدة ومغشوشة ومجهولة المصدر.

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وناشدت محافظة الغربية، المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية، مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب "01550502836 - 01550502837 - أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233".

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وتضم اللجان ممثلين من مديرية الطب البيطري، والشناوى نجم، مدير عام مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، ومديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث يتم المرور على الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية، إلى جانب المرور على المخابز البلدية

الغربية تكثف من حملاتها الرقابية علي أسواق مراكز ومدن المحافظة استمرار الحملات التجارة الداخلية الإدارة المركزية التموين والصحة والطب البيطري الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التموين والتجارة الداخلية الطب البيطري السعر الرسمي باحث التموين المرور على المخابز المواد الغذائية إنتاج الأغذية غرفة عمليات المحافظة

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