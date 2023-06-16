طرح بوسترات دعائية منفردة لأبطال مسلسل "ريفو 2" (صور)

طرحت منصة WATCH IT الرقمية المنتجة لمسلسل “ريفو” عددًا من البوسترات الدعائية لأبطال الجزء الثاني من العمل تمهيدًا لعرضه للجمهور.

وظهر على البوسترات الدعائية المنفردة لمسلسل “ريفو 2” عدد من أبطال العمل المنضمين للجزء الثاني والمقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية في يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل.

وطرحت منصة WATCH IT من يومين الإعلان الرسمي لمسلسل ريفو 2 وظهر خلال البرومو أمير عيد وهو يغني وسط الجمهور، وتستعيد فرقة ريفو ذكرياتها في التسعينيات، وظهر أيضًا صراع المنتجين على تحويل فرقة ريفو إلى عمل فني.

وفي الجزء الثاني من “ريفو”، وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض ألزهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءًا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم في معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

ويشارك ركين في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبوالروس، سارة عبدالرحمن، مينا النجار، محسن محيي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.