الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الشئون الدينية المالى يشيد بـ"مصر للطيران" فى نقل حجاج باماكو

مصر للطيران
مصر للطيران

أشاد وزير الشئون الدينية والعادات والطقوس المالي محمدو كوني، بدور شركة مصر للطيران في نقل ضيوف الرحمن هذا العام، ومستوى الخدمة المقدمة للحجاج بأحدث طائرات الشركة من طراز "بوينج B787-9"، المزودة بكل وسائل الراحة والرفاهية.

جاء ذلك خلال توديع الوزير المالي، اليوم الجمعة، آخر فوج من الجسر الجوي الذي بدأته شركة مصر للطيران في مطلع الشهر الحالي؛ لنقل أكثر من 7 آلاف حاج من حجاج دولة مالي إلى الأراضي المقدسة، على متن 22 رحلة خاصة أقلعت مباشرة لأول مرة من مطار باماكو بدولة مالي إلى مطار المدينة المنورة.

وذكرت مصر للطيران- في بيان اليوم- أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بالتوسع في خدمات الناقل الوطني في القارة الإفريقية، وتأكيدًا على الدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران في خدمة عملائها، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. 

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو اعتبارا من يوم 3 يوليو المقبل.

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