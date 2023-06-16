الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل فى سوق السيارات الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن سوق السيارات الجديد يشهد إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين وذلك في أسبوعه الثاني على التوالي، مؤكداً أن المحافظة بصدد تطوير ودعم السوق بكافة الخدمات والمرافق ليصبح أول سوق سيارات نموذجي على أرض المنوفية للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي.

جاء ذلك خلال متابعته لانتظام تشغيل منظومة العمل بالسوق بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة، المحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، المهندس إبراهيم مرعي مدير الإدارة الفنية بالديوان العام ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسى.

وأوضح محافظ المنوفية أن سوق السيارات النموذجي سيتم تدعيمه بكافة الخدمات وإستراحات للزائرين ومنافذ خدمية لتسهيل إجراءات البيع والشراء و منها (الحماية المدنية والشهر العقارى و المرور والإسعاف وورش الميكانيكا و غيرها) حتى يتمكن من خلاله البائع و المشتري الحصول على كافة الخدمات بمكان واحد يتمتع بكافة المزايا لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمنوفية.

وأكد محافظ المنوفية أنه سيتابع وبشكل دوري انتظام حركة سوق السيارات وتقديم الدعم اللازم لإنجاحه كونه مشروع متميز و فريد من نوعه ويتم تنظيمه يوم الجمعة من كل أسبوع بصفة دورية وذلك في إطار مواجهة الأسواق العشوائية وتعظيم موارد المحافظة وتنميتها بما يعود بالنفع العام.

البيع والشراء الحصول على الديوان العام السكرتير العام المساعد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقديم خدمات عقاري عشوائى

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