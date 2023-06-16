"صحة الدقهلية": 55 ألف سيدة استفادت من خدمات حملة "حقك تنظمى"

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية بلغ 55461 سيدة على مستوى المحافظة منهن 40000 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة.

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الأولى بلغ 29117 سيدة على مستوى المحافظة منهن 2221 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وتوجهت بالشكر لجميع الفرق الطبية بالمديرية والوحدات الصحية و العيادات المتنقلة على الجهد المبذول خلال الحملة .

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

كما وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم مبادرة طبية علاجية مجانية بقرية نوسا الغيط التابعة لمركز اجا وذلك تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى وبحضور قيادات الطب العلاجي بالمديرية.

حيث تم توقيع الكشف على 3028 مريضاً بمشاركة ٤٥ طبيباً من كافة التخصصات و٣٠ ممرضة وبالتعاون مع الإدارة الصحية باجا وبمستشفيات ( اجا - ميت غمر - السنبلاوين - طلخا - رمد المنصورة ).