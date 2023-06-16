الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الشئون الإسلامية السعودية" توزع 200 ألف مطوية دعوية للحجاج

حجاج
حجاج

وزعت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي 213 ألفًا و558 مطوية دعوية على حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، منذ بدء وصول الحجاج وحتى مساء يوم أمس الخميس، تتضمن كتيبات لتعليم الحجاج مناسك الحج والعمرة، إلى جانب الكروت الدعوية التي تحمل باركود لتحميل الكتب العلمية الإلكترونية من خلال الجوالات.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المطبوعات التي توزعها الوزارة تتضمن كروت الإرشاد المكاني الإلكتروني الذكي الذي يحمل الرقم المجاني للمكاتب والكونترات الخاصة بها في صالة استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى ذلك بيانات تخصيص الوزارة الهاتف المجاني للرد على استفسارات الحجاج خلال موسم الحج.


يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشئون الإسلامية المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن، وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

وزارة الشئون الإسلامية حجاج بيت الله الحرام الحجاج مناسك الحج والعمرة وكالة الأنباء السعودية

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