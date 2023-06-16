الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مستشفى كوم حمادة بالبحيرة: لدينا اكتفاء بجميع الأجهزة الطبية

مستشفى كوم حمادة
مستشفى كوم حمادة

قال الدكتور أحمد الفقي، مدير مستشفى كوم حمادة، إن المستشفى تم إنشاؤه عام 1934 وكانت المباني متهالكة، وحتى بناء الجمهورية الجديدة في 2014، إذ تم تخصيص 110 أسرة للمستشفى.

وأضاف خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز": "ومع استكمال الإنشاءات وصلت قوة المستشفى إلى 262 سريرًا نوعيًا، لافتًا إلى أنه مقام على 3100 متر مربع، أرضي و5 أدوار، بالإضافة إلى مبنى خدمات، بإجمالي مساحة إنشائية 16 ألف متر مربع.

وتابع: "كان عدد الأسرة الموجودة داخل المستشفى 57 سريرًا، الأمر الذي يعني زيادة تصل إلى 500%، موضحًا أن التكلفة الإنشائية للمستشفى بلغت 312 مليون جنيه، ولدينا الآن اكتفاء بجميع الأجهزة الطبية اللازمة لخدمة المواطنين.

وواصل: "المستشفى به 20 غرفة عناية مركزة قابلة للزيادة بأربع غرف و22 حضانة، 40 ماكينة غسيل كلوي، إذ يعد من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية".

ويعتبر مستشفى كوم حمادة التخصصي بالبحيرة من أكبر الصروح الطبية بالبحيرة  على الإطلاق ويقدم خدمات طبية لأكثر من مليون مواطن بالقطاع الجنوبي والصحراوي لمحافظة البحيرة.

مستشفى كوم حمادة مدير مستشفى كوم حمادة البحيرة اكتفاء ذاتي الجمهورية الجديدة

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