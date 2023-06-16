وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بالشهداء

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكفر عشما بالشهداء، حيث تم تنفيذ 20 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمشروع القومي العملاق للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بقرى الريف المصري.

من جهته، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حرص الدولة على سرعة الانتهاء من كل المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في جميع المحافظات؛ لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تخدم أكثر من ٦٠ مليون مواطن في قرى الريف.

وتفقد محافظ المنوفية، ووزير التنمية المحلية، مجمع الخدمات الحكومية بكفر عشما، الذي يضم خدمات (التموين، الشئون الاجتماعية، السجل المدني، البريد، وحدة محلية، الشهر العقاري، مجلس شعبي محلى، مركز تكنولوجي)، فضلاً عن صالة انتظار خاصة بالمواطنين طبقاً لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى حجم الإنشاءات ونسب التنفيذ والتجهيزات التي تمت على أحدث مستوى وفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم استخدامه ليتلاءم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كل عناصر الجودة والأمان.

وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة والارتقاء بالكوادر البشرية وتبسيط الإجراءات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

كما قدم الوزير الشكر لمحافظ المنوفية والجهاز التنفيذي على الجهد المبذول على أرض الواقع وتقديم الدعم والمتابعة الدورية لمشروعات "حياة كريمة" كونه مشروعا متميزا وفريدا من نوعه، فضلاً عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بشتى القطاعات بما يخدم المواطن.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها الرئيس السيسي لقرى "حياة كريمة" التي كانت آخرها يوم الأربعاء الماضي في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة للتعرف على آراء المواطنين حول المشروعات المنفذة بالمبادرة الرئاسية ومتابعة تقديم الخدمات عبر مجمعات الصحة والخدمات الحكومية والزراعية.

وأكد محافظ المنوفية، أن ما نشهده اليوم هو إنجاز حقيقي وتكليل للجهود المبذولة لتوفير "حياة كريمة" لأهالينا بالمنوفية، وهو ما يُعد جزءًا من رؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تُعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم تنفيذها بقرى مركزي أشمون والشهداء بإجمالي 1606 مشروعات خدمية وتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بإجمالي 81 قرية بجملة استثمارات تخطت 17 مليار جنيه.