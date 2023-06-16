"دفاع النواب": تصريحات الرئيس إعلان نجاح للحوار الوطنى.. والتاريخ سيخلد "مسيرته"

اسبوع المكاشفة والانجاز

وصف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري داخل قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة وحديثه من القلب مع المواطنين، وما أعلنه خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب (2023) وما أكد عليه في افتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بأنه أسبوع المكاشفة والمصارحة والإنجاز.

وأضاف المصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بأن إعلان الرئيس خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب (2023)، عن التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه، هي ضمانة حقيقية وإعلان لنجاح الحوار الوطني الذي جمع كل أطياف الشعب المصري للتشاور والتباحث حول مستقبل مصر.

وتابع وكيل دفاع النواب بأن حديث الرئيس مع أهالي البحيرة في افتتاح مشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية، هو حديث من القلب استمع فيه إلى هموم المواطنين ووضح خطة الدولة في عدد من المشروعات من وضع أسعار استرشادية مشجعة للسلع الزراعية، وأن الجامعات التي تم إنشاؤها خلال الـ6 سنوات الماضية تكفي لعام 2050، وأن الدولة الوصول الوصول إلى نحو 2 مليون حالة من قوائم انتظار العمليات الجراحية من أصل 12 مليونًا، وغيرها من الأمور هي رسالة طمأنة للمصريين على وطنهم.

ولفت المصري بأن ختام أسبوع الرئيس بافتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتصريحاته بأنه يجب الاستفادة من موقعنا الجغرافى الموجود على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، وتأكيده أن على المصريين أن يعرفوا قيمة الدولة، وأنها ليست مجرد مأكل ومشرب فقط، فالدولة شىء آخر، وهي إنجازات كبيرة على أرض الواقع لتحويل ميناء الإسكندرية إلى درة الموانئ المصرية.

وشدد اللواء "المصري" بأن ما يقوم به الرئيس من عمل متواصل بافتتاحات متوالية لعدد من المشروعات والإنجازات، والتحامه مع شعبه يبرهن كل يوم أننا أمام رئيس أراد أن يحقق نهضة تاريخية وواقعية سيقف أمامها التاريخ كثيرًا ليخلد مسيرة هذا القائد العظيم بحجم الرئيس السيسي، آمن بحق المصريين في أن يعيشوا حياة تليق بهم وبحاضرهم.