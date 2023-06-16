"نشرة الحوادث".. حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار وضبط 14476 قضية سرقة كهرباء

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال "نشرة الحوادث".

- حبس 4 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار في الخليفة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس سيدة و3 أشخاص آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في عقار بمنطقة الخليفة بالقاهرة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

- ضبط 14476 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، خلال 24 ساعة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، عن ضبط 14476 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

- ضبط 186 قضية تهرب من الضرائب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، خلال 24 ساعة بالاشتراك مع الجهات المعنية، عن ضبط 186 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

- ضبط 141 قضية فى حملات لشرطة التعمير خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، خلال 24 ساعة، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية، عن ضبط 141 قضية متنوعة، وضبط كل المخالفات أبرزها "مخالفات مبان- محلات بدون ترخيص- بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

- ضبط 38 كيلو هيدرو وبانجو وهيروين فى دمياط

وجّه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (دمياط- كفر سعد)، وأقسام شرطة (أول وثان دمياط- دمياط الجديدة).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات- كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجراما- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 13 كيلوجراما- كمية من مخدر الهيروين- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

- ضبط 51 سلاحًا ناريًا فى حملات أمنية بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي، حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم؛ لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون.

وأسفرت تلك الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (51 قطعة سلاح نارى بحوزة 37 متهما) على النحو التالي ( بندقية آلية، 8 بنادق خرطوش، 42 فرد محلي، 50 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط 211 قطعة سلاح أبيض).