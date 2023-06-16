‏ضبط "ديلر" بـ150 طربة حشيش فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط شخص تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج مخدر البانجو والحشيش، متخذًا من دائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت برصد النقباء أحمد حمدي، ومحمد عبدالباسط، وأحمد ممتاز معاونى مباحث مركز فايد، نشاط أحد الأشخاص "لديه معلومات جنائية- مقيم بدائرة المركز تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وعلنية ترويجه.

وبتكثيف التحريات تمكن النقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط وأحمد ممتاز، من رصد المتهم وتعاملاته مع بعض عملائه ممن يترددون على أحد الأماكن التي يتخذها مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في محافظة الإسماعيلية، وتمكنت حملة مكبرة من استهداف المتهم والقبض عليه.

وعثرت الأجهزة الأمنية مع المتهم على كرتونة بها 150 طربة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتحفظت على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.