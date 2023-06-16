غدًا.. قطع المياه 8 ساعات عن مركز سنورس بالفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات اعتبارًا من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٥ مساءً وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٧.

وذكرت الشركة في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، أن الانقطاع يأتي نظرًا لتنفيذ أعمال ربط خط مياه قُطر ٣٥٥، على خط مياه قُطر ٥٦٠ بعزبة غريب الطريق الدائري مركز الفيوم، وذلك لتدعيم وتحسين ضغوط مياه الشرب بمدينة سنورس، وقرى جرفس، الكعابى، الإعلام، منشاة سنورس، بنى عتمان.

وأضافت أن المناطق المتأثرة مدينة سنورس بالكامل، مركز سنورس: بيهمو، طريق بيهمو، عزبة خميس، عزبة سعودى، الحناوى، ابهيت الحجر.

وتناشد الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .