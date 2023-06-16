أبرزها "بيت الروبى" و"تاج".. بوسترات أفلام عيد الأضحى

تستعد 5 أفلام جديدة للعرض بموسم عيد الأضحى المبارك، الذي ينطلق بعرض فيلم "بيت الروبي" 21 يونيو الجاري، ليكمل عرضه خلال أيام العيد، فيما طرحت الأعمال المنافسة البوسترات الخاصة بها.

وتصدر الفنان كريم عبدالعزيز، بوستر فيلم "بيت الروبي"، وبجواره أفراد أسرة الروبي، من بينهم تارا عماد، والفنانة اللبنانية نور.

ومن ضمن البوسترات الدعائية، بوستر فيلم "تاج" للفنان تامر حسني، الذي يجسد شخصية سوبرهيرو، وظهر وهو يحمل أتوبيس نقل عام بيد واحدة فقط.

وطرح الفنان محمد هنيدي، بوستر فيلمه الجديد "البريمو"، الذي يظهر خلاله كتاجر بطيخ، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل، علاء مرسي، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

فيما ظهر بوستر فيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، وهو يحمل طفلًا وأسفل قدميه “دبدوب” هذا الطفل، وخلفه دمار شامل للمباني التي تتواجد في المكان الموجود فيه.

وعبّر بوستر فيلم "مستر إكس" للفنان أحمد فهمي، عن رجل عصابات يهتم بمظهره، وإظهار حالة الترف التي يعيش فيها.

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