الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي

مثّل الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الكنيسة الكاثوليكية بمصر في المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مقرها بالقاهرة، يوم الأربعاء الرابع عشر من يونيو 2023.

افتتح فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، وذلك بحضور نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وبحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين.

وتستمر فعاليات الحوار العربي الأوروبي حتى 16من يونيو الجاري، وذلك من أجل مناقشة دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية من تحولات اقتصادية واجتماعية.

ويجمع منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية أعضاء الحوار العربي الأوروبي في نسخته الثامنة مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من 17 دولة، "مصر السعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك.