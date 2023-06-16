الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تنسيقية الأحزاب تنظم مناظرة حول «تمثيل الوزراء فى المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب»

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، في الخامسة مساءً، مناظرة حول «تمثيل الوزراء في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب». 

يدير المناظرة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في المناظرة؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الأحزاب والسياسيين الأعلى للتعليم والتدريب الحوار الوطنى الصالونات النقاشية المجلس الوطني المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب النظام الصحي المصري

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