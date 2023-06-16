تنسيقية الأحزاب تنظم مناظرة حول «تمثيل الوزراء فى المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب»

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، في الخامسة مساءً، مناظرة حول «تمثيل الوزراء في المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب».

يدير المناظرة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في المناظرة؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.