الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى يقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة

إلياس بوصعب
إلياس بوصعب

اقترح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، اليوم الجمعة، إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال لم يتمكن المجلس من انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بعدما أخفق مجلس النواب اللبناني، الأربعاء الماضي في اختيار رئيس للجمهورية اللبنانية.

وقال "بوصعب"، في تصريحات صحفية بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري، ما عرفته من الرئيس بري أن الحوار هو الباب الأفضل ولكن إن كان الأفرقاء لا يريدونه فهو مستعد للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

ولفت "بوصعب" إلى أنه اقترح على بري إجراء انتخابات نيابية مبكرة في حال العجز عن انجاز الاستحقاق الرئاسي، وتابع من الواضح أن بعض الأفرقاء الذين كانوا يؤيدون مرشحا للرئاسة الآن يريدون الذهاب إلى الوسط، وإن لمن نتفاهم مع بعضنا لن نحل هذه المعضلة".

وشدد "بوصعب" على أن التفاهم يحتاج إلى حوار والبلد لا يتحمل 3 أشهر، مستدركا "تمنيت على بري أن نبدأ بالتفكير بانتخابات نيابية مبكرة، إذا عجز أن المجلس الحالي عن انتخاب الرئيس، وبري لم يعترض على هذا الكلام وقال لنرى ما سوف يحصل في الفترة المقبلة".

- رئيس البرلمان اللبنانى: اختيار رئيس الجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق والحوار

والأربعاء الماضي، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن اختيار رئيس للجمهورية اللبنانية لن يتحقق إلا بالتوافق وبالحوار تحت سقف الدستور.

وقال بري في تصريحات صحفية "كفى رميًا بكرة المسئولية على هذا الفريق أو ذاك في إطالة أمد الفراغ، وانتخاب رئيس الجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار، ثم الحوار، ثم الحوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة"، مضيفًا: "نعم حوار دون شروط لا يلغي حق أحد بالترشح"، وفقًا لما نشره موقع "النشرة" اللبناني، والوكالة الوطنية للإعلام.

النواب اللبناني انتخابات نيابية مبكرة انتخاب رئيس لبنان الاستحقاق الرئاسي

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