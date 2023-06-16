الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: لا نتوقع انفراجة فى العلاقات الأمريكية الصينية

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

قبل أيام من الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الصين، جاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بعدم وجود أي انفراجة في العلاقات الأمريكية الصينية.

وقال سوليفان، في تصريحات صحفية من طوكيو اليابانية، اليوم، إن بلاده لا تتوقع أي انفراجة في العلاقات مع الصين خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين.

وأكد سوليفان، أن بلينكن سيفسر السياسة الأمريكية خلال زيارته الصين، حيث تنتهج الولايات المتحدة دبلوماسية نشطة لإدارة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الحدث الدبلوماسي الأكثر أهمية للولايات المتحدة هو زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى واشنطن الأسبوع المقبل. 

وزير الخارجية الأمريكى إلى بكين

ومن المنتظر أن يسافر بلينكن إلى بكين يومي 18 و19 يونيو، لإجراء محادثات مع مسئولين صينيين، بمن فيهم نظيره الصيني تشين غانغ.

وتأتي الزيارة في مرحلة متدنية من العلاقات الأمريكية الصينية، واتهمت بكين الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بالانخراط في معايير مزدوجة و"عقلية الحرب الباردة الجديدة" عندما يتعلق الأمر بالعقوبات التجارية وضوابط التصدير.

ووفقًا لتقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية، تأتي زيارة بلينكن بعد فترة طويلة من الانتظار، وتهدف إلى عقد اجتماعات مع كبار المسئولين الصينيين، بهدف تهدئة التوترات في العلاقة بين البلدين العظميين.

في تقريرها، أشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى سلسلة من التوترات التي نشأت بسبب تعزيزات زيارة أنتوني بلينكين للصين، وفي مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانج، لبلينكن ضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة عن التدخل في الشئون الداخلية للصين، كما طالب بضرورة احترام الولايات المتحدة مخاوف الصين بشأن "قضية تايوان".

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