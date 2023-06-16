الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 86 منشأة وضبط 6743 حالة إشغال وتحرير 936 محضرًا بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن غلق 86 منشأة مخالفة، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وازالة الاشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 86 منشأة، والتحفظ على عدد 6743 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 936 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 218 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

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محافظ الإسكندرية المنشآت العامة والأسواق الإسكندرية أحياء الإسكندرية حملات مكبرة

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