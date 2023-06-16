القبض على 11 متهمًا بممارسة البلطجة خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي، حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم لضبط كل أشكال الخروج عن القانون.

وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين من المرقبات داخل حجوزات أقسام ومراكز الشرطة، عن ضبط (17) متهمًا، كما تم ضبط (11) متهمًا بممارسة بلطجة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.