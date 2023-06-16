الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير التجارة يبحث فرص التعاون المشترك مع كبرى شركات الشحن الروسية

وزير التجارة والصناعه
وزير التجارة والصناعه ونظيره الروسي

شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بفعاليات الدورة الـ٢٦ من منتدى سان بطرسبرج  الاقتصادي الدولى المقام في مدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة بين ١٤ - ١٧ يونيو ٢٠٢٣.

واستهل الوزير زيارته بتفقد أجنحة عدد من المقاطعات الروسية ذات النشاط الصناعى والتكنولوجي المتقدم وكذلك المقاطعات ذات النشاط التجارى الواسع مع مصر.

كما عقد سمير اجتماعاً مع رستم میخانوف- رئيس جمهورية تاتارستان الروسية واوليج كوروشينكو -نائب رئیس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة فى تاتارستان، وتناول الاجتماع مناقشة مختلف أوجه التعاون المختلفة مع مصر.

كما اجتمع وزير التجارة والصناعة مع حاكم مقاطعة روستون الروسية والتي  تعد المقاطعة الرئيسة لإنتاج وتصدير الحبوب والزيوت إلى العالم ومنها مصر.

وشمل برنامج زيارة المهندس أحمد سمير فى أول أيام مشاركته بالمنتدى عقد اجتماع موسع مع دينيس مانتروف، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، وتمت خلال اللقاء مناقشة الموضوعات الرئيسية في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وفقاً لنتائج أعمال اللجنة  المشتركة المصریة الروسية التى عقدت مؤخراً بالقاهرة فى شهر مارس الماضى.

كما عقد الوزير عددا من الاجتماعات خلال اليوم الأول للمنتدى مع كبريات الشركات الروسية العاملة فى مجالات الشحن لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين لتسهيل حركة التجارة بين مصر وروسيا.

اقتصادي الاجتماعات الإجتماع الاقتصادي الدولي الاقتصادي

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