انهيار عقار مكون من 4 طوابق فى الإسكندرية

شهدت منطقة فلمنج شرق الإسكندرية انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق خالٍ من السكان دون حدوث إصابات، كما تسبب في إتلاف سيارتي أجرة، وقرر حي شرق إخلاء 3 عقارات مجاورة مؤقتًا لحين العرض على لجنة المنشآت العرضة للسقوط.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل الأول، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار عقار بناء قديم دون إصابات في منطقة فلمنج بدائرة القسم. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية والتدخل السريع إلى موقع البلاغ وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسؤولي الحي.

وتبين أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، وهو بناء قديم ومهجور وخالٍ من السكان منذ خمس سنوات، ومالكه متواجد خارج الإسكندرية، وأن العقار انهار بالكامل دون حدوث إصابات، وحدثت تلفيات بسيارتين كانتا تصادف وقوفهما أسفله.

على الفور تم إخلاء 3 عقارات مجاورة مؤقتا من السكان دون المنقولات لحين عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وبيان مدى سلامتها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.