محافظ مطروح يوجّه بإنهاء أعمال مد شبكة منظومة الرصد المرئى وإشارات وكاميرات المرور

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة إنهاء أعمال تمديد شبكة منظومة الرصد المرئي والإشارات والكاميرات المرورية في مدينة مرسى مطروح خلال أسبوع، وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي، وتسهيل حركة السير والمواصلات بالمدينة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع مسئولي الشركة المنفذة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، واللواء محمد البنداري، مدير إدارة مرور مطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على سرعة إنهاء أعمال تمديد شبكة الإشارات في تقاطعات الشوارع، بعدد ١٤ تقاطعا، وتركيب الكاميرات، مع سرعة إعادة الشيء لأصله كمرحلة أولى للرصد المرئي، واستكمال باقي الأعمال الفنية، والربط بإدارة مرور مطروح وغرفة الكاميرات خلال شهر، مع تقرير مصور بالأعمال.

وأشار محافظ مطروح إلى التنسيق مع شركة الكهرباء ومجلس مدينة مرسى مطروح بشأن تمديد كابلات الكهرباء اللازمة لسرعة التنفيذ والتشغيل.

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