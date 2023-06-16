ضبط 274 تاجر مخدرات فى حملات أمنية مكبرة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي، حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم؛ لضبط كل أشكال الخروج على القانون.

أسفرت تلك الحملات في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (257) قضية مواد مخدرة بإجمالي (274) متهمًا ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (143,058 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (46,110 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (30,400 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,624 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,475 كيلو جرام)، كمية من مخدرالإستروكس وزنت (2,010 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (844 جرامًا)، كمية من مخدر البودر وزنت (680جرامًا)، و (2300) قرص مخدر.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.