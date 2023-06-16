شئون الحرمين الشريفين تفعّل مبادرة "بلغتكم نرحب بكم"

فعّلت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "بلغتكم نرحب بكم"، والتي تعني باستقبال قاصدي المسجد الحرام بالترحيب، وتعريفهم بأبرز الخدمات المقدمة لهم.

وأكد وكيل الرئيس العام بوكالة اللغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، جاهزية الوكالة بكامل طاقتها البشرية والتقنية لإنجاح موسم حج 1444هـ، وخدمة بيت الله الحرام وقاصديه من حجاج ومعتمرين، إسهامًا في إثراء تجربة أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وإيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع.

وأوضح أن الوكالة والإدارات التابعة لها خلال موسم الحج تعمل على العديد من المبادرات والأعمال التي تعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، مواءمة مع خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام، والتي تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة.

وأشار إلى أن أبرز تلك المبادرات التي تعمل عليها الوكالة خلال موسم الحج هي مبادرة "بلغتكم نرحب بكم" وتُعنى باستقبال القاصدين والترحيب بهم بألطف العبارات وتعريفهم بأبرز الخدمات المقدمة بهدف حسن وفادة القاصدين وتسهيل أداء المناسك بيسر وسهولة، ومبادرة الحقيبة الإلكترونية باللغات التى يتم فيها نشر وتوزيع الكتب المترجمة والمعتمدة لدى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر الروابط الإلكترونية (باركود).

وأضاف أن مبادرة التعريف بمعالم المسجد الحرام باللغات يتم فيها القيام بجولة تعريفية، ابتداء بالكعبة المشرفة وتاريخها على مر العصور وأبعادها والمعالم المكانية المحيطة بها ذات الأهمية في نفوس المسلمين من الحجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم والملتزم والركن اليماني وبئر زمزم، بالإضافة إلى التعريف بالمعالم الأخرى مثل الصفا والمروة والرواق السعودي والعديد من المعالم المكانية الهامة لقاصدي المسجد الحرام، وإثراء المستفيدين بالمعلومات الثقافية للمعالم، وبث مباشر لبرنامج مناسك الحج يوميًا ولمدة (١٥) دقيقة، والذي يتحدث عن أحكام ومناسك الحج والأحاديث النبوية.