الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصيني خلال لقائه بيل غيتس: الشعب أساس العلاقات بين الصين وأمريكا

شي جين بينج
شي جين بينج

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، في المجالات ذات الصلة وتقديم الدعم والمساعدة في حدود قدراتها للدول النامية.

جاءت تصريحات الرئيس الصيني خلال اجتماعه اليوم في بكين، مع مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، في أول زيارة له إلى الصين منذ 2019.

وأكد شي جين بينج خلال اللقاء، أن أساس العلاقات بين الصين وأمريكا هي في الشعب، وفقا لما نقلته صحيفة الشعب الصينية اليومية، و قناة "CCTV" الرسمية الصينية، مضيفا أن بلاده وضعت آمالها دائما في الشعب الأمريكي.

وقال شي جين بينج، لبيل غيتس "سعيد جدا برؤيتك لم نلتق منذ أكثر من 3 سنوات، أنت شخص مساهم في قضية تنمية الصين وفعلت الكثير من الأشياء".

ووصف الرئيس الصيني مؤسس مايكروسوفت غيتس بأنه أول صديق أمريكي يراه هذا العام بجانب أنه صديق قديم للصين، كما أعرب عن امتنانه لغيتس على كفاحه الطويل الأمد ضد الفقر على مستوى العالم وعمله في مجال الأعمال الخيرية.

من جانبه، أشار غيتس إلي أن بكين لها خبرة كبيرة في مكافحة التغيرات المناخية، وتوفير الوصول الواسع إلى الأدوية والغذاء، معربا عن رغبته في جعل هذا التقدم متاحا للناس في جميع أنحاء العالم.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية الصيني تشين قانغ وبعض قادة الحزب الشيوعي الصيني.

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