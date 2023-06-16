سرقوا 9 سيارات.. الأمن العام يضبط أخطر عصابة فى الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص وزوجته" لهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات وذلك حال استقلالهما سيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم وعُثر بحوزتهما على (10 مفاتيح مصطنعة ماركات وأنواع مختلفة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (9) وقائع سرقة سيارات بدائرة قسم ىشرطة "ثان وثالث الإسماعيلية" ومن بينها السيارة المضبوطة حيازتهما وأرشدا عن باقي السيارات المستولى عليها (عدد 8 سيارات) لدى عميلين لهما "سيئ النية- لأحدهما معلومات جنائية"، تم ضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.